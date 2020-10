Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo reabriu com nova decoração

No ano em que comemora o 15.º aniversário, o Winery House da Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, no Douro, propriedade da família Amorim, reabriu com uma nova decoração.

Os 11 quartos estão "divididos em duas áreas distintas", como se lê em comunicado, e têm identidades diferentes: os premium, na casa principal, "têm uma decoração mais clássica, com mobiliário de época" e os terrace, com acesso independente pelo terraço exterior, destacam-se pelas "camas de bambu natural e mobiliário mais leve".

Mas antes de se refastelar em qualquer um deles, sente-se no Conceitus, com vista para as vinhas, onde o chef André Carvalho desenvolve pratos para harmonizar com os vinhos da propriedade. Tais como? Vieira e espinafres com creme de abóbora, magret de pato com cevadinha de alho, amêndoa e legumes da horta, ou o mil-folhas de pastel de nata com gelado de café. Pode optar pela degustação de três (46€) ou cinco momentos (76€) e, para harmonizar, quatro (28€) ou seis vinhos (42€).

Depois, pode descansar à beira da piscina, consultar livros e revistas no renovado jardim de Inverno ou optar por uma das actividades – fazer caminhadas pela quinta, visitar o museu ou ser enólogo por um dia são apenas algumas.

© Francisco Nogueira Vieira e espinafres com creme de abóbora

