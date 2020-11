Quiosque dos Jardins do Palácio de Cristal vai ter vida nova

A antiga bilheteira dos jardins do Palácio de Cristal, situada na Rua de D. Manuel II, vai passar a ter a função de quiosque municipal, que poderá ser destinado "às actividades de comercialização de gelados e bebidas não alcoólicas", anunciou o município.

A Câmara do Porto vai concessionar o quiosque e colocá-lo à exploração, através de hasta pública. A sessão vai decorrer no dia 27 de Novembro, às 10.30, no edifício dos Paços do Concelho. Os interessados em assistir ou intervir na sessão devem inscrever-se através do email dmci@cm-porto.pt ou por requerimento a entregar no Gabinete do Munícipe. São aceites inscrições até dois dias úteis antes da data de realização do acto público.

O quiosque será concedido por um período de quatro anos, não renováveis, excepto nas condições previstas nos termos do regulamento de concessão e exploração dos quiosques municipais. O horário de abertura e encerramento estará condicionado ao horário de funcionamento dos jardins do Palácio de Cristal. O início da exploração do quiosque está previsto para 1 de Janeiro de 2021.

No site da Câmara do Porto estão disponíveis todos os documentos necessários, incluindo o programa de procedimento, o regulamento e respectivas plantas. O valor base de licitação é de 150€ e cada lance terá de ser, no mínimo, de 50€.

+ Os melhores parques e jardins no Porto

+ Leia aqui a edição online e gratuita da Time Out Portugal