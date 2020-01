Reabilitação do Coliseu do Porto deverá ser feita com investimento de privados

A Câmara Municipal vai lançar um concurso público para reabilitar o Coliseu do Porto. O edifício inaugurado em 1941 precisa de obras no valor estimado de 8,5 milhões de euros, de acordo com um estudo feito pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.

A decisão de avançar para uma concessão foi tomada depois de uma reunião que juntou os três maiores parceiros institucionais dos Amigos do Coliseu: a Câmara do Porto, a Área Metropolitana do Porto e a Secretaria de Estado da Cultura. "À "falta de fundos comunitários" e de "reservas" que possibilitassem a Associação de garantir as obras de reabilitação, esta é mesmo a única proposta capaz de garantir futuro auspicioso para a sala de espectáculos, que já no passado uniu a cidade em torno da oposição a uma gestão que levaria ao seu desaparecimento.", diz a autarquia no portal de notícias municipal.

A proposta tem ainda de passar por Assembleia Geral da associação que gere o Coliseu do Porto. O Presidente da Câmara Municipal, Rui Moreira, prevê que dentro de três a quatro meses seja lançado o concurso. A manutenção dos actuais 30 postos de trabalho durante o período de obras, que poderá durar dois a três anos; o direito de usufruir da sala em algumas datas para espectáculos próprios; e a manutenção do mecenato da Ageas são algumas das condições da autarquia para a concessão.

