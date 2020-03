Receitas em directo no Instagram do 24Kitchen

Com a rotina mais calma e a cozinha a ser mais vezes utilizada, começa a surgir o bichinho de aprender novas receitas e novos truques. Foi a pensar nesse tempo que pode ser passado em família na cozinha, e no proveito que se tira de uma refeição, que o canal televisivo 24Kitchen lançou uma nova rubrica, Às 18.00 na Cozinha.

Durante esta semana e no início da próxima, alguns apresentadores do canal vão estar todos os dias em directo no Instagram. Começam esta segunda-feira com o chef Henrique Sá Pessoa, seguindo-se o chef pasteleiro Francisco Moreira na terça-feira, quarta-feira conte com Cátia Goarmon, quinta-feira terá a companhia de Iara Rodrigues e, por último, Filipa Gomes no dia 6 de Abril.

O objectivo desta iniciativa é partilhar ideias, sugestões, responder a perguntas de fãs e ensinar receitas rápidas. Está também a decorrer um sorteio do livro Cozinha com Twist, de Filipa Gomes, até 2 de Abril.

+ Hora de Encomendar: este site diz-lhe quem faz entregas do comércio mais próximo

+ Em todo o país há chefs a cozinhar para quem mais precisa

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.