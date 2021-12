Rede de ginásios de Cristiano Ronaldo já chegou ao Porto e Matosinhos

Já pode treinar como um campeão. A linha CR7 Fitness by Crunch estreou-se em Portugal com dois ginásios em Matosinhos e um no Porto.

CR7 Fitness by Crunch no Porto

Em parceria com a norte-americana Crunch, que tem mais de 300 ginásios espalhados pelo mundo, a rede de ginásios de Cristiano Ronaldo chegou a Portugal em Dezembro, com espaços em Matosinhos, Porto e Aveiro. O conceito da linha CR7 Fitness by Crunch apresenta um “formato de ginásio envolto num contexto de desafio e superação, inspirado na vida e exemplo de Cristiano Ronaldo”, lê-se em comunicado.

Os ginásios de Matosinhos estão situados na Rua Dom Nuno Álvares Pereira e na Rua dos Fogueteiros, este na zona de Padrão da Légua, em Custóias. Com cerca de 1500 metros quadrados, integram diversas áreas de treino com acompanhamento de instrutor, proporcionando mais de 100 aulas de grupo por semana. No Porto, o ginásio fica na zona da Prelada, na Rua Teodoro Sousa Maldonado. Conta com cerca de 2600 metros quadrados, dos quais 800 são de área descoberta, e promete “a melhor arena de cycle do país”.

“A aposta da marca CR7 em Portugal é cada vez mais uma prioridade pessoal do melhor do mundo, e a abertura destes ginásios é mais um sinal dado por Cristiano Ronaldo junto das portuguesas e portugueses de todas as idades, para que possam praticar exercício físico com as melhores condições a um preço acessível”, acrescenta o comunicado.

Com preços desde 24,99€, pode utilizar equipamentos como cordas de batalha, kettlebells, TRX, bolsas ou a sala de cross training. Pode diariamente participar em aulas de pilates, mobilidade, abs, yoga body sculpt, studio bike, zumba, HIIT, cardio sculpt, entre outras modalidades. Se preferir, tem a opção de reservar um personal trainer ou fazer o treino pessoal em grupos pequenos.

Matosinhos: Rua dos Fogueteiros, 341. Contacto: 22 112 1405

Matosinhos: Rua Dom Nuno Álvares Pereira, 433. Contacto: 22 319 4529

Porto: Rua Teodoro Sousa Maldonado, 151. Contacto: 91 275 1704

Horário: Seg-Sex 07.00-22.00, Sáb 09.00-20.00, Dom e feriados 09.00-14.00

