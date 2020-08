Regina Guimarães publica primeira antologia poética e apresenta-a na Feira do Livro do Porto

Uma das mais importantes autoras do Porto publica pela primeira vez uma antologia da sua obra poética, que vai ser apresentada na Feira do Livro no dia 30 de Agosto.

Poeta, dramaturga, letrista, cineasta e professora, Regina Guimarães sempre disse que não escreve livros, escreve poemas. É autora de uma obra poética colossal, iniciada em 1974, e que se estende por várias dezenas de livros. Lança agora a primeira antologia da sua obra poética, com textos escolhidos a partir dos seus livros, e vai apresentá-la este domingo na Feira do Livro.

Com selecção e posfácio de Rui Manuel Amaral, o livro Antes de mais e depois de tudo é uma selecção breve e pensada para oferecer, tanto quanto possível, uma visão panorâmica da extensa e singular obra da autora portuense.

A apresentação da obra vai acontecer no domingo, dia 30 de Agosto, às 16.00, no auditório da Biblioteca Almeida Garrett, no âmbito do programa oficial da Feira do Livro do Porto. Terá a presença de Regina Guimarães, Rui Manuel Amaral (antologiador), Nuno Gomes (editor) e Ana Deus, com quem colabora nos Três Tristes Tigres, que irá ler alguns poemas do livro.

Pode comprá-lo na Feira do Livro, em livrarias como a Flâneur e a Snob, ou através da Editora Exclamação, que o tem disponível online por 13,40€.

