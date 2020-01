Republic Boat: a nova marca de roupa para homem made in Portugal

A ideia de criar uma marca dedicada a “reinterpretar os clássicos de menswear” surgiu quando Miguel Vinagre e Madalena Arantes estavam de férias em São Francisco, na Califórnia. O projecto está a ser desenvolvido desde 2017, mas só no ano passado é que se concretizou. O resultado é este: a Republic Boat.

O catálogo ainda é pequeno, mas conta com as peças básicas necessárias no guarda-roupa de um homem. Por exemplo, camisas Oxford (119€) e sweatshirts (119€). Também vai encontrar alguns tricotados, entre os 159€ e os 179€, e o casaco Canoeing Jacket, por 435€.

Todos os processos criativos e de desenvolvimento de colecções são feitos em Moledo, Caminha. Já a produção, essa, está dividida entre o Norte e o Centro do país. As matérias-primas de eleição são o algodão, a lã e a madeira. E a durabilidade dos artigos é uma das características mais importantes para Miguel e Madalena. “Cada peça é concebida com o objectivo de permanecer no guarda-roupa, estação após estação”, explicam.

Também têm planos para, em breve, lançar um sabão de sal marinho, feito artesanalmente, para mãos, corpo e rosto, e a possibilidade de uma linha para mulher não ficou esquecida. “Já esboçámos algumas silhuetas de peças intemporais”, conta Miguel. É esperar para ver.

