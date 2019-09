Rir Ajuda: este stand-up comedy ajuda crianças em cuidados domiciliários

Gosta de espectáculos de stand-up comedy mas já não assiste a nenhum há algum tempo? Reserve a noite de quinta-feira 3 de Outubro para se rir por uma boa causa. O Coliseu do Porto vai abrir as portas para receber a segunda edição do Rir Ajuda!, um evento de comédia solidário. As receitas revertem na totalidade para a manutenção do projecto "Cuidados Domiciliários Pediátricos" da Fundação Gil.

O projecto, que já ajudou centenas de crianças desde que entrou em vigor, no último ano, resulta de uma parceria da Fundação Gil com o Centro Hospitalar São João e o Centro Materno Infantil do Norte.

O espectáculo vai contar com a presença de humoristas como Fernando Rocha, Nilton, Miguel 7 Estacas, Alexandre Santos, Guilherme Duarte, Jel, Ana Arrebentinha, João Seabra e Rui Xará que prometem arrancar muitas gargalhadas ao longo de 120 minutos. Os bilhetes começam nos 10€ e vão até aos 30€.

+ Coisas para fazer no Porto em Setembro