Rivoli celebra 90 anos durante seis dias com programação gratuita

Os 90 anos do Rivoli serão celebrados em várias salas do Porto de 18 a 23 de Janeiro. A entrada para todas as actividades é gratuita, mediante levantamento de bilhete.

Nove projectos, cerca de 90 protagonistas e nove formas de arte. Assim se comemora o aniversário do Teatro Rivoli, que assinala 90 anos com uma festa aberta à cidade. De 18 a 23 de Janeiro, as actividades gratuitas estendem-se também ao Coliseu Porto Ageas, Palácio do Bolhão, Maus Hábitos, cinema Passos Manuel e até aos Paços do Concelho.

A primeira convidada da festa é a companhia portuense Palmilha Dentada, que traz as últimas récitas do espectáculo que já vem apresentando no Rivoli, 12 efeitos de luz. Ao Teatro Campo Alegre, Guilherme de Sousa e Pedro Azevedo levam FINISSAGE, uma obra que tem como ponto de partida o universo do Museu de Arte Contemporânea. No mesmo espaço, as irmãs Inês Campos & Teia Campos estreiam Castor & Pollux – considerate lilia, um projecto assumidamente biográfico em que revisitam o arquivo de filmagens do pai, num espectáculo para a família.

Helder Seabra apresenta no Grande Auditório do Rivoli a sua nova criação para a Instável - Centro Coreográfico: Lowlands. O circo contemporâneo é representado pela Erva Daninha, no Palácio do Bolhão, com Dual SIM, onde dois malabaristas assumem o desafio da partilha constante e obrigatória de todos os recursos, num estudo sobre a distribuição de objectos entre dois corpos.

Nos Paços do Concelho, vai ser lançada uma edição dupla dos Cadernos do Rivoli com histórias dos espectáculos e artistas que fizeram nove décadas desde a estreia da peça Peraltas e Sécias, pela companhia Rey Colaço/Robles Monteiro. Ainda no mundo da literatura, não faltam as tradicionais Quintas de Leitura, numa homenagem a nove poetas indissoluvelmente ligados ao Porto: Sophia de Mello Breyner, Eugénio de Andrade, Manuel António Pina, Alberto Pimenta, Ana Luísa Amaral, Daniel Maia-Pinto Rodrigues, Ana Paula Inácio, Daniel Jonas e Luís Ferreira.

No Maus Hábitos poderá ver POROMECHANICS, uma colecção de vídeo-retratos de coreógrafos, apresentados como oráculos, em diálogo com uma escultura suspensa de uma baleia bicéfala. Do outro lado da rua, o cinema Passos Manuel apresenta PAR(S), três obras audiovisuais, de três duplas de artistas: Cláudia Varejão & Joana Castro, Pedro Neves Marques & Teresa Coutinho, e Sofia Arriscado & Costanza Givone.

Ao subpalco do Rivoli descem os HHY & The Kampala Unit, uma exploração de "um território mutante, onde o dub, o techno, a percussão visceral e os sopros marciais se misturam num espaço onde o trance é condutor de paisagens sintéticas que catalisam o corpo vibrante do clube", lê-se na nota de apresentação.

A RTP2 associa-se ao aniversário do teatro e transmite, a 22 de Janeiro, Mal – Embriaguez Divina, da coreógrafa Marlene Monteiro Freitas, um espectáculo gravado no Rivoli em Setembro. Quem não puder deslocar-se fisicamente ao Rivoli, poderá acompanhar online a transmissão dos espectáculos Castor & Pollux – considerate lilia e Lowlands.

A entrada para todas as actividades é gratuita mediante levantamento de bilhetes (num máximo de dois bilhetes por pessoa, por espectáculo) na bilheteira do Rivoli ou na BOL, a partir das 10.00, nos próprios dias das sessões. Acompanhe a programação especial de aniversário na página do Teatro Municipal do Porto.

