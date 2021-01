Rivoli celebra aniversário com programação online

As 89 velas de aniversário do Teatro Rivoli serão sopradas em casa, mas com o palco aberto ao mundo. Há uma programação online e gratuita entre 20 e 24 de Janeiro.

As actividades presenciais dos estabelecimentos culturais estão suspensas, mas o 89.º aniversário do Teatro Rivoli será assinalado entre 20 e 24 de Janeiro com uma extensa programação pluridisciplinar em formato digital. Durante cinco dias, o público terá acesso a um programa que atravessa várias áreas artísticas, desde a literatura à dança, do teatro à performance e à música.

O programa começa com o lançamento da versão digital da publicação Cadernos do Rivoli, que reúne 20 autores e um total de 200 páginas sobre o que foi feito e o que ficou por ver da temporada anterior (2019/2020). Serão exibidos os espectáculos IO – Paisagens, Máquinas e Animais, da coreógrafa Né Barros, e a apresentação de excertos de Noite de Primavera, do Teatro Nova Europa, a segunda peça de teatro da Tetralogia das Estações do dramaturgo e encenador Luís Mestre.

Na música, serão disponibilizados dois concertos do ciclo Understage do Teatro Municipal do Porto, coproduzidos com a Matéria Prima: COBRA’CORAL, colectivo vocal formado por Catarina Miranda, Clélia Colonna e Ece Canli, e Adufes & Pandeiros, um concerto para percussões tradicionais e electrónica de Jorge Queijo e Francisco Antão.

O programa contempla ainda o projecto A Poesia está a passar por aqui, que propõe uma viagem literária com seis “diseurs” em seis espaços inusitados do Rivoli, que pode começar em Sophia de Mello Breyner e acabar em Cesariny, passando por Adília Lopes. Poderá ainda ver The Residual Pieces, 11 performances da artista-arquivista Solveig Phyllis Rocher a partir de 11 meses de programação apresentada em 2020 pelo TMP, e a reposição online de Ø ilha, filme que resultou do encontro entre a realizadora Cláudia Varejão e a coreógrafa Joana Castro no âmbito do projeto do PAR(S) – Artes Performativas e Imagem Online.

A programação de aniversário do Rivoli é gratuita e pode ser acompanhada online em horário contínuo, a partir das 18.00 de quarta-feira, 20 de Janeiro, através do site www.teatromunicipaldoporto.pt

+ Teatro Nacional São João transmite espectáculos online

+ Agora pode assistir ao Circo de Natal do Coliseu do Porto sem sair de casa

+ Leia aqui a edição gratuita da Time Out Portugal desta semana