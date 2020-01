Rivoli festeja 88 anos com fim-de-semana de actividades gratuitas

Em ano de capicua do Teatro Rivoli, o Teatro Municipal do Porto arranca 2020 com festa rija e toda a cidade está convidada. Nos dias 18 e 19 de Janeiro, o Rivoli apresenta dança, teatro, música, instalação e performance, integrados em 48 horas de programação que reflectem o carácter pluridisciplinar e o encontro entre tradição e contemporaneidade que a instituição procura ao longo de todo o ano. A entrada é livre.

O aquecimento para a festa de 88 anos do Rivoli começa na quinta 16, com uma sessão especial das Quintas de Leitura - ciclo de poesia promovido pelo Teatro Municipal Campo Alegre -, com a presença de nomes como Pedro Lamares, Valter Hugo Mãe, Isaque Ferreira ou Samuel Úria, um evento de carácter solidário.

Na mesma data, vai a palco Little B, a nova criação do Visões Úteis que está em cena entre quarta-feira 15 e domingo 19 e tem por base a biografia profissional de Mário Moutinho, figura histórica do teatro portuense e português. No teatro e na dança destacam-se Narrow, um espectáculo para famílias da companhia belga Laika; Marengo, uma reposição de uma criação da coreógrafa e bailarina Ana Isabel Castro; ou a SH, espectáculo do encenador francês Aurélien Bory para a bailarina indiana Shantala Shivalingappa.

Além dos espectáculos que vão ocupar o Pequeno Auditório e o Grande Auditório do Rivoli, os curtos formatos vão invadir espaços como o Subpalco, que acolherá Crisálida, espectáculo de circo contemporâneo de Daniel Seabra, ou o foyer do Pequeno Auditório, ocupado pela electroacústica de Phonopticon, da Sonoscopia.

Os 88 anos do Rivoli servem, ainda, de pretexto à apresentação, no dia 18, da programação do TMP para os meses de Março a Julho. Pode consultar o programa de festas completo aqui.

