Ruy Leão abre taberna asiática na Foz

O Shiko – Tasca Japonesa, a izakaya que o chef Ruy Leão abriu na Batalha em 2015, já dispensa apresentações. O tataki de salmão, a cavala marinada e a beringela com miso são alguns dos pratos bandeira do restaurante que, desde o início de Agosto, tem um irmão mais novo.

A Taberna Asiática – Shiko fica na Foz, a poucos metros do mar, e está a funcionar em soft opening até Setembro. "Achei que podia ser interessante fazer outros pratos asiáticos que não consigo fazer no Shiko por ter uma cozinha pequena, como usar carvão ou cozer um caldo para ramen durante oito horas", começa por explicar à Time Out o chef que decidiu abrir um novo restaurante com dois sócios e cozinheiros.

Diferente do Shiko, a Taberna Asiática será um projecto onde o chef terá mais liberdade "para ir da China até à Tailândia, ou da Coreia ao Japão", conta. Isto porque a ideia é ir mudando a carta com frequência e servindo pratos clássicos de diferentes países.

O shoyu ramen (16€), o caril thai de coco e marisco (18€), o gua bao de porco (14€) e as espetadas japonesas no carvão (a partir de 8€) são algumas das especialidades que pode provar nesta fase. Ah! E também há bento boxes (15€/10 peças).



