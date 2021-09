Salvador Martinha anuncia novas datas do espectáculo 'Teremos sempre stand-up'

O comediante vai actuar no Porto no dia 23 de Setembro, no Teatro Sá da Bandeira.

Porto e Lisboa foram as cidades escolhidas para acolher serões extra de comédia de Salvador Martinha e convidados, com o espectáculo Teremos sempre stand-up, uma produção da agência WSA. O Teatro Sá da Bandeira, na Invicta, recebe o comediante a 23 de Setembro, que passará também pelo Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, a 5 de Outubro.

"Com a excelente reacção do público aos espectáculos, tanto em Lisboa como no Porto, decidimos prolongar estas noites de humor para que os comediantes possam experimentar o seu material e também para que as pessoas voltem a ter uma relação próxima com o humor, com os seus humoristas de eleição, e se divirtam com eles”, explica Tiago Santos Paiva, CEO da WSA, citado em comunicado.

Para a sessão no Porto, Salvador Martinha vai contar com a companhia de Luana do Bem, Pedro Durão e Guilherme Duarte. Em Lisboa, sobem ao palco Jessica Athayde, Manuel Cardoso e Glimário Venda. O espectáculo dura cerca de 70 minutos, tempo que é dividido entre os quatro comediantes, cada um com segmentos de 10 a 20 minutos – no final, sobram 25 minutos para Salvador Martinha fechar a noite.

Os bilhetes já estão à venda online, a preços entre 12€ e 25€.

