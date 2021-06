Salvador Martinha é o novo cronista da Time Out Lisboa

Depois do programa televisivo "Príncipio, Meio e Fim" e dos espectáculos "Teremos Sempre Stand-Up", o humorista alfacinha volta a dedicar-se à escrita com crónicas na revista Time Out Lisboa. Para ler a partir de 9 de Julho.

Não se fie na Wikipedia, onde se lê que Salvador Martinha foi o mais jovem cirurgião de Cascais, credenciado pela universidade clandestina da Amadora, e que em 2034 será um engenheiro social aeroespacial. Se quer uma bio fidedigna do novo cronista da Time Out Lisboa, ei-la: Salvador Maria Ferro Pinto de Magalhães Martinha nasceu em 1983 em Lisboa, estreou-se como comediante no São Luiz Teatro Municipal e, desde então, tem trabalhado no palco, na televisão, na rádio e na Internet com espectáculos, programas, séries e podcasts a solo ou acompanhado.

Martinha não é novo nestas andanças das crónicas: escreveu para o jornal Record a coluna “Off the Record” e agora junta-se à família Time Out, com a última página da revista premium de Lisboa por sua conta. A estreia acontece na edição nº 653, que chega às bancas no próximo dia 9 de Julho, e fala de "mudanças".

Antes, pode ficar a conhecer melhor o humorista alfacinha: a próxima edição digital da Time Out Portugal, disponível esta quarta-feira, 30 de Junho, dá destaque a uma entrevista com Salvador Martinha, onde se fala dos espectáculos Teremos Sempre Stand-Up (o último está marcado para sexta-feira, dia 2 de Julho, no Tivoli BBVA), mas não só: também de futebol, rótulos e o destino.

A Time Out Lisboa voltou às bancas em Maio, num formato totalmente novo, com uma periodicidade trimestral. O número de Verão desta revista premium, impressa em papel de qualidade e apostada numa leitura mais demorada, será o primeiro com o contributo de Salvador Martinha.

+ Time Out Açores: edição especial está de regresso às bancas