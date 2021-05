Time Out Açores: edição especial está de regresso às bancas

Nos Açores, respira-se outro ar. Mais saudável, mais libertador. E é tudo o que precisamos depois de um ano de poucas viagens e muitos confinamentos. Prova disso é o resultado do inquérito lançado aos leitores da Time Out, no final do Inverno passado: o arquipélago surgia no topo das preferências de destino para as próximas férias. Para responder a este anseio dos leitores, a Time Out decidiu relançar a edição especial Açores, de 84 páginas, que chega às bancas nesta quarta-feira, 26 de Maio.

Time Out Açores

Cada uma das nove ilhas açorianas é um tesouro. E é assim que a Time Out Açores as trata, com uma selecção do melhor que há para fazer, para ver e para comer em São Miguel, Santa Maria, Terceira, Pico, São Jorge, Faial, Graciosa, Flores e Corvo. Tudo acompanhado por um diário de bordo escrito pelo jornalista Rui Miguel Tovar.

A Time Out Açores – Guia 2021/2022 inclui ainda uma cábula para principiantes, um pequeno léxico açoriano (sabe o que são “aerovacas”?), uma lição rápida sobre como se fazer passar por um ilhéu, uma antologia das dúvidas mais absurdas que já se ouviram nos postos de turismo locais, uma escolha dos melhores produtos insulares, ou um quiz de 12 perguntas para testar os seus conhecimentos sobre os Açores.

A Time Out Açores é um guia publicado pela Time Out Portugal desde 2016. A nova edição tem o preço de capa de 3,90€ (em Portugal continental).

