Salvador Sobral e Maria João no Outono em Jazz da Casa da Música

A oitava edição do Outono em Jazz é uma aposta nos projectos criados em Portugal. Decorre entre 4 e 25 de Outubro na Casa da Música, no Porto.

Num ano diferente, a oitava edição do Outono em Jazz olha mais para dentro, mas não perde a qualidade. O programa aposta em projectos criados em Portugal, oferecendo um panorama variado do jazz contemporâneo, como tem sido a marca do festival. Entre 4 e 25 de Outubro, há cinco concertos para ver na Sala Suggia da Casa da Música.

O concerto de abertura, no domingo 4, será o mais internacional entre todos e junta a cantora Maria João ao trio de Pablo Lapidusas, pianista argentino-brasileiro radicado entre nós. Em palco, estarão também o baixista cubano Leo Espinosa e o baterista brasileiro Marcelo Araújo.

As grandes formações estão presentes com a Orquestra Jazz de Matosinhos (11 de Outubro), que vai prestar homenagem a Miles Davis e Gil Evans, e o Coreto Porta-Jazz (18 de Outubro), liderado pelo fundador e saxofonista João Pedro Brandão.

Salvador Sobral apresenta-se no dia 22 de Outubro com uma nova formação, em quinteto, que o acompanhará em estúdio na gravação do próximo registo de originais, com edição marcada para o início do próximo ano. Aqui vamos ter um cheirinho de algumas das novas canções.

No último concerto, a 25 de Outubro, o pianista Daniel Bernardes transpõe para o jazz algumas das ideias do compositor Olivier Messiaen, contando com a parceria do Drumming Grupo de Percussão.

Os concertos têm início às 21.30, ao preço de 7,50€ por espectáculo. Consulte aqui a programação.

