Santo: a comida italiana e as boas carnes são as estrelas deste novo restaurante

Foi na Rua de Santo Ildefonso que Gonçalo Archer (do Presto Pizza, Ímpar e Fuga) abriu o seu mais recente restaurante. Chama-se Santo, para homenagear a tão famosa artéria da cidade, e na carta junta comida italiana e boas carnes. O melhor de dois mundos, portanto.

Com 100 lugares e um conceito de partilha, aqui tanto pode pedir pizzas feitas em forno a lenha – prove a São João, com tomate, mozarela e manjericão, ou a Judas, com pepperoni, molho de tomate e mozarela –, como entrecôte de novilho servido com risoto de cogumelos ou um t-bone, para duas pessoas.

Para começar a refeição, ou picar durante a tarde (o Santo nunca falha e funciona durante todo o dia), pode experimentar a burrata com pesto, o carpaccio de lombo ou a fritata de camarão. Sempre com bons cocktails à mistura. O preço médio ronda os 18€/20€ e inclui a possibilidade de admirar uma obra de arte. Quando entrar, olhe para a parede à esquerda, onde está o trabalho de Ricardo Nicolau de Almeida, um artista que trabalha com lixo, inspirado n'A Última Ceia de Leonardo Da Vinci.

+ Doppio: a comida tradicional é o grande destaque do novo restaurante italiano de Matosinhos

+ As BBQ Sessions estão de volta ao SOMOS Restaurant & Lounge

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.