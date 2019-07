Doppio: a comida tradicional é o grande destaque do novo restaurante italiano de Matosinhos

Se pensa que a comida italiana se resume a pastas e a pizzas, faça uma visita ao Doppio e descubra que está enganado. Aqui também vai encontrar estes pratos (não comece já a hiperventilar), mas o grande destaque vai para a comida tradicional. Quem o diz é Manuel Costa, um dos responsáveis por este novo restaurante em Matosinhos. “Quisemos explorar a cozinha italiana de uma forma mais profunda. Temos a carne, o peixe, os risotos e, apesar de servimos tudo com uma apresentação diferente, mais moderna, os sabores tradicionais mantém-se”, explica.

O polpettone, uma espécie de rolo de carne recheado com mozarela fresca, gratinado com parmesão e servido com spaghetti al sugo (15€); o canelone de ricota, espinafres e carne de vitela, também gratinado com parmesão (11€); o risoto de frutos do mar (18€) e o risoto com espargos verdes frescos, pinhões e parmesão (11€) estão cá para comprovar as suas palavras.

© Marco Duarte

Carlos Ferro, português com ascendência italiana e sotaque brasileiro, é quem assume as rédeas da cozinha. A cada garfada vai notar a sua longa experiência entre tachos e panelas, alcançada em restaurantes de diferentes partes do mundo.

Para beber tem uma série de vinhos italianos, licores, cervejas e cocktails à sua disposição. Caso não saiba o que pedir, fale com João Lopes, outro dos proprietários e o “especialista em bebidas”. A panacota com coulis de frutos vermelhos (3,50€) e a pêra com açafrão e gelado de menta/ baunilha (6€) são opções para fechar com chave de ouro.

Não perca o menu executivo que servem de terça a sexta-feira. Por 9,90€ chega-lhe à mesa uma entrada, um prato, sobremesa, café e bebida. Buon appetito.

© Marco Duarte

