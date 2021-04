São João de Braga celebrado em formato digital e presencial

A mais antiga festa sanjoanina do país vive-se este ano em formato híbrido, com conteúdos digitais e a possibilidade de realizar eventos presenciais.

O Porto pode ter a fama, mas é Braga que tem as festas sanjoaninas mais antigas de Portugal. O São João bracarense é um autêntico museu vivo de história, cultura, religião e folia. Em anos normais, teria direito a toda a animação, comida e bebida que pedem os santos populares, com milhares de pessoas nas ruas, cortejos, gigantones, cabeçudos, rusgas, paradas folclóricas e fogo-de-artifício.

Este ano, ainda não será possível viver as festas no seu formato tradicional, mas a organização avança com um programa de sete dias, de 18 a 24 de Junho, pensado para ser celebrado em formato digital, que será reforçado com conteúdos inéditos face a 2020. Apesar disso, abre-se a possibilidade da realização de actividades presenciais, condicionadas ao cumprimento das regras estabelecidas pelas autoridades de saúde.

“A Associação de Festas de São João de Braga e todas as organizações que estão ligadas às festas estão a trabalhar para criar condições para que, ora de forma digital, ora sempre que possível, mas com toda a segurança de forma física também, seja possível assegurar o envolvimento de todos aqueles que vivem intensamente este período”, afirma Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga, em comunicado.

A Associação de Festas de São João de Braga irá assim desafiar os foliões a acompanharem em segurança as festas, quer através das plataformas digitais, quer nos espaços escolhidos para acolher as actividades presenciais.

