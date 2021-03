Há um novo trilho com vista panorâmica sobre Braga

No topo do Monte do Picoto, a cidade está aos nossos pés. Num miradouro panorâmico com vista de 360º, pode ver Braga em toda a sua extensão e as serras que a abraçam. O Picoto está situado nas proximidades do Parque da Ponte, do Parque de Campismo, do Estádio 1.º Maio, do Altice Forum Braga, do futuro Parque das Camélias e de uma parte da ecovia que atravessa a cidade, seguindo o curso do rio Este.

Em 2016, a Câmara de Braga quis transformar o Picoto no "maior parque urbano de floresta autóctone", tendo vindo a plantar árvores como medronheiros, bétulas e sobreiros. Um parque aventura foi inaugurado em 2019 – enquadrado na requalificada mancha florestal, o Picoto Park tem circuitos de arborismo, slide, escalada, paintball e salto de queda livre, entre outras valências.

© Câmara Municipal de Braga Trilho do Picoto

Esta semana foi oficialmente inaugurado um novo trilho com três diferentes circuitos, para aproveitar toda a panorâmica do monte. Com uma extensão de 3,6 km, o trilho não asfaltado pode ser percorrido a pé ou de bicicleta. A abertura oficial decorreu no âmbito do programa "Oxigenar Braga", que visa assinalar o Dia Mundial da Floresta e o Dia Mundial da Água.

O objectivo do município é continuar a explorar a criação de novos trilhos para complementar a vasta rede de percursos pedestres de Braga, permitindo aos bracarenses e visitantes conhecer vários pontos da cidade e arredores, a pé ou a pedalar.

+ O maior aquaparque da Península Ibérica vai nascer em Braga

+ Braga é o Melhor Destino Europeu a visitar em 2021

+ Braga é candidata a Capital Europeia da Cultura em 2027

+ Leia aqui a edição gratuita da Time Out Portugal desta semana