O maior aquaparque da Península Ibérica vai nascer em Braga

Os terrenos têm cerca de 33 hectares e ficam na chamada Quinta da Torre, junto da antiga pedreira e do edifício da antiga adega cooperativa de Braga. Para esta área, está prevista a construção de um resort com um aquaparque, um hotel, um parque temático de diversões, zonas desportivas e de lazer.

“É um projecto estruturante, de dezenas de milhões de euros, que criará mais de mil postos de trabalho. E é para arrancar este ano”, revelou ao jornal O MINHO Ricardo Oliveira, da RSO Architecture, gabinete com escritórios em Braga e nos Estados Unidos. O empreendimento será feito por fases e concretizado com capital privado. O aquaparque será "o maior da Península Ibérica e o maior a sul de Paris", com uma estrutura dupla: no Verão funcionará ao ar livre e para as restantes épocas do ano terá uma enorme piscina coberta.

No site do gabinete de arquitectura, o projecto é descrito como "uma peça central para o restabelecimento da cidade como um destino de entretenimento familiar durante todo o ano, atraindo um maior turismo, proporcionando um espaço de recreação saudável para os bracarenses e reforçando a marca de Braga como uma cidade para as famílias".

O primeiro passo para o arranque do projecto será a aprovação da proposta de Delimitação de Unidade de Execução, nos termos do PDM, que já entrou nos Serviços de Urbanismo da Câmara. Se for aprovado, segue-se um período de discussão pública de 20 dias úteis, retomando depois à Câmara para aprovação final.

