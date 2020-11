Braga é candidata a Capital Europeia da Cultura em 2027

A candidatura já foi apresentada oficialmente e contou com o apoio da Galiza e do município do Porto, que foi Capital Europeia da Cultura em 2001.

Braga, a cidade mais antiga de Portugal, com mais de dois mil anos de história, é também uma cidade preenchida por jovens que estão a apostar nas indústrias criativas e tecnológicas. Vai ser uma das candidatas portuguesas a Capital Europeia da Cultura em 2027.

A sessão oficial de apresentação da candidatura decorreu na passada sexta-feira, com transmissão online. Contou com Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, e Alberto Feijóo, presidente do Governo Regional da Galiza, que declararam o seu apoio, considerando que a vitória de Braga seria positiva para toda a região do Norte de Portugal e da Galiza.

Na cerimónia, Rui Moreira salientou a “forte identidade” da cidade minhota e o “património histórico” como vantagens, indica o site do município portuense. Dando o seu testemunho sobre a Porto 2001, cujo processo acompanhou de perto, o autarca referiu esse momento de viragem na democratização do acesso à cultura, mas também na exigência que se passou a depositar nos decisores políticos em relação à oferta cultural das cidades.

“O grande impacto que a Porto 2001 teve foi na transformação dos públicos e no seu cruzamento. Esse é de facto o seu grande legado”, sublinhou Rui Moreira, constatando que anteriormente “a cultura na cidade do Porto era de elite”.

Aveiro, Coimbra, Évora, Faro, Funchal, Leiria, Guarda, Oeiras e Viana do Castelo são as outras cidades portuguesas que já manifestaram intenção em serem Capital Europeia da Cultura 2027, que decorrerá em simultâneo em Portugal e na Letónia. As candidaturas estão abertas por um ano e os escolhidos são anunciados em 2023.

Veja o vídeo de apresentação da candidatura de Braga:

