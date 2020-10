São João do Porto vence prémio de melhor festividade

O público votou e decidiu – o São João do Porto foi a melhor festa de 2019. A festa sanjoanina conquistou no sábado o prémio de “Melhor Festividade” na quinta edição dos Iberian Festival Awards, que decorreram este ano em versão online, devido às restrições impostas pela pandemia.

Foi a primeira vez que as Festas de São João do Porto concorreram nos Iberian Festival Awards, o evento organizado pela APORFEST que distingue anualmente os melhores festivais e eventos de música em Portugal e Espanha. Os prémios referem-se ao ano passado e os vencedores são escolhidos por um júri em algumas categorias e noutras pelo público. No caso do São João do Porto, o voto foi popular e a vitória foi confirmada a nível ibérico.

Os dez finalistas na categoria “Best Festivity” (Melhor Festividade) incluíam, para além da Festa de São João do Porto, os seguintes eventos ibéricos: Agrival (PT), Aste Nagusia (ES), Carnaval de Santa Cruz de Tenerife (ES), Expofacic (PT), Feira de São Mateus (PT), Festival do Queixo (ES), La Tomatina (ES), Semana Grande de San Sebastián (ES) e a Sexta-Feira 13 de Montalegre (PT).

Em 2020, o Porto não celebrou a maior festa da cidade. Toda a programação prevista para os tradicionais festejos de São João, incluindo concertos e outras actividades de animação, foram cancelados. Segundo o município, o orçamento que ia financiar essas iniciativas serviu para reforçar as acções de combate à pandemia.

