São João não vai ter multidões, mas vai cheirar a manjerico

Este ano não vai haver o tradicional fogo-de-artifício, nem os concertos na Avenida dos Aliados, nem a habitual programação de animação associada às festividades do S. João. Ainda assim, a venda ambulante de manjericos foi autorizada e os portuenses serão livres de assinalar a data.

A organização municipal das Festas de S. João no Porto foi cancelada, visto ser desaconselhada a elevada concentração de pessoas, que poderia colocar em risco a saúde pública. No entanto, Rui Moreira já esclareceu que, apesar de a autarquia não organizar este ano o tradicional fogo-de-artifício, os concertos na Avenida dos Aliados e a vasta programação de animação associada às festividades do S. João, os portuenses são livres de assinalar a data, se assim o entenderem, quer "deambulando pela cidade" quer organizando-se em pequenos grupos.

O município pretende também manter viva a tradição da venda ambulante de manjericos entre os dias 16 e 30 de Junho. As candidaturas aos lugares decorrem até dia 12 e devem ser efectuadas no Gabinete do Munícipe, mediante marcação prévia. Os lugares destinam-se exclusivamente à venda ambulante de vasos de manjericos, excluindo-se a "prestação de serviços de restauração ou de bebidas de carácter não sedentário e a venda de outros artigos", refere o edital hoje publicado.

