São João no Porto: parques de diversões prolongados até Julho

Os parques de diversões em Lordelo do Ouro (Jardim do Calém) e Boavista (Praça Mouzinho de Albuquerque) vão continuar a funcionar até 18 de Julho.

Este ano, a festa de São João no Porto voltará a não ter os tradicionais concertos e fogo-de-artifício, mas foram criados três parques de diversões temporários na cidade. Dois deles serão prolongados até 18 de Julho, de forma a apoiar o sector das diversões itinerantes, anunciou a Câmara Municipal.

Após um balanço positivo, a Câmara aceitou alargar as zonas de diversões em Lordelo do Ouro (Jardim do Calém) e na Boavista (Praça Mouzinho de Albuquerque) até 18 de Julho. Nas Fontainhas, os divertimentos permanecem apenas até dia 30 de Junho. A proposta será votada na próxima segunda-feira, em reunião de Executivo Municipal, e a concretização deste apoio dependerá da aprovação dos planos de contingência – que deverão obter os necessários pareceres favoráveis das entidades competentes, nomeadamente da Direcção-Geral da Saúde.

Nestas duas semanas adicionais, a Câmara propõe renovar o prolongamento até aqui concedido, quer ao nível da obtenção das licenças e isenção de pagamento das taxas, quer no que respeita ao apoio concedido no aluguer de equipamento eléctrico no interior dos espaços cedidos. Mantém-se também a garantia do apoio ao policiamento nos horários em que estejam abertos ao público.

Nestas zonas de diversões pode contar com carrosséis, carrinhos de choque, matraquilhos, barraquinhas de farturas, algodão doce, pipocas, pão com chouriço e sardinhas. Os espaços têm lotação limitada, uso obrigatório de máscara e medição de temperatura à entrada. Estão abertos entre as 12.00 e as 22.30, com a excepção da véspera de São João, a 23 de Junho, em que está previsto o encerramento às 18.00.

