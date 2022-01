São Mamede de Infesta já tem um parque para cães

Depois dos parques caninos da Seara (Matosinhos) e de Picoutos (Leça do Balio), a Câmara de Matosinhos criou em S. Mamede de Infesta um parque canino dentro do Parque do Seixo. Trata-se de "um espaço vedado, com zonas verdes e equipamentos de diversão reciclados que visam despertar o instinto e curiosidade animal, num ambiente de liberdade", anuncia a autarquia.

No local, estão disponíveis receptáculos de lixo e dispensadores de sacos para remoção dos dejectos, assim como papeleiras. Este novo espaço integrou a obra de valorização paisagística e ambiental do Parque do Seixo, um espaço com cerca de 11.800 m2 destinado a recreio e lazer.

© Tiago Eusébio / CM Matosinhos Parque Canino do Seixo

Além do parque canino, o investimento da autarquia envolveu a criação de um circuito de bicicletas e triciclos, uma zona para piqueniques – com bancos, mesas e um grelhador de apoio –, a instalação de bancos de jardim, uma área de espaço verde com prado de sequeiro e árvores, e nova iluminação pública.

