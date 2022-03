Sé Catedral Hotel já abriu as portas no coração do Porto

Com vista para a Sé do Porto, a nova unidade de quatro estrelas é o primeiro hotel em Portugal da marca Tapestry Collection do grupo internacional Hilton. É um hotel inclusivo e pet-friendly, com 77 quartos, restaurante e bar.

A nova unidade de quatro estrelas do Porto abriu as portas esta segunda-feira. Localizado entre os números 38 a 44 da Rua Chã, o Sé Catedral Hotel assinala a estreia em Portugal da chancela Tapestry Collection do grupo internacional Hilton e resulta de um projecto de reabilitação urbana da canadiana Mercan Properties, num investimento orçado em 23,8 milhões de euros.

O hotel, que se caracteriza como "inclusivo e pet-friendly", conta com 77 quartos de diferentes tipologias (standard, superior e suíte), a preços desde 105€ por noite. Dispõe ainda de um restaurante e um bar, abertos das 11.00 às 23.30, com uma oferta variada que assenta no conceito de “healthy & local”, com pratos inspirados em gastronomias de vários países.

© DR Sé Catedral Hotel Porto

Valorizando o conforto, a decoração mistura "influências multiculturais" dos quatro cantos do globo. Com vista para a Sé do Porto, o hotel apresenta-se com um "design disruptivo que reflecte uma harmonia perfeita e divertida entre cores, padrões, texturas e materiais", lê-se em comunicado. As áreas foram pensadas "ao detalhe, para recriarem cenários esteticamente apetecíveis para partilhar nas redes sociais". Por todo o hotel, é possível encontrar néons que iluminam variados tipos de frases, como algumas expressões emblemáticas usadas no Norte.



Filipe Silva, presidente da Ace Hospitality Management (AHM), empresa responsável pela gestão hoteleira, afirma, em comunicado, que o hotel tem "um conceito completamente out of the box". "Preparado para receber almas viajantes de todo o mundo, jovens que gostam de viajar e anseiam por novas experiências, este projecto foi concebido com o propósito de promover a partilha cultural entre os nossos hóspedes, criando-se, assim, um espírito de 'tribo', que tão bem define a inspiração do nosso hotel", acrescenta.



Rua Chã 38-44, 4000-052 (Porto). Desde 105€ por noite

+ As melhores coisas para fazer no Porto esta semana