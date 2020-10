Se quer ver a sua arte na fachada do ViaCatarina, este concurso é para si

Abriram as candidaturas para o VIArtes, concurso anual de arte pública que torna a fachada do ViaCatarina numa galeria a céu aberto. Decorre até 10 de Dezembro.

O ViaCatarina Shopping é o epicentro da principal artéria comercial do Porto, mas em 2014 converteu-se também num espaço de intervenção e divulgação de arte, graças ao Concurso de Arte Pública VIArtes. Todos os anos, a iniciativa veste a fachada do centro comercial com uma obra de arte criada de raiz para o efeito, estimulando a relação entre o emblemático edifício, a comunidade de artistas portugueses e estrangeiros com particular foco na arte pública e, claro, os transeuntes que têm acesso a uma galeria a céu aberto.

Depois de, no ano passado, ter colocado 22 esculturas do designer e escultor Paulo Ramunni a caminhar sobre o edifício, o VIArtes está de volta para a sexta edição com o desafio de sempre. Os artistas deverão pensar e criar uma obra de arte para a frente do ViaCatarina, intervencionando-o de forma a que se destaque entre os prédios vizinhos, “seja por via elementos estáticos ou dinâmicos, com utilização de elementos tradicionais ou tecnológicos”, descreve o regulamento do concurso.

O VIArtes dirige-se a artistas plásticos e/ou digitais, como designers, escultores ou arquitectos, nacionais e internacionais, e quer que o projecto escolhido “seja mais do que uma mera obra, mas que constitua em si mesmo um acontecimento cultural”. A participação pode ser individual ou colectiva, mas limita-se a uma candidatura por artista ou grupo, que deverá ser submetida até 10 de Dezembro através do site do ViaCatarina.

As propostas serão avaliadas com base em critérios como inovação, interdisciplinaridade e tecnologia do suporte; qualidade conceptual e linguagem artística; viabilidade de implementação tendo em conta as especificidades da fachada; originalidade no envolvimento com a comunidade local; destaque da fachada face aos restantes edifícios. Haverá uma sessão de esclarecimentos para os interessados em participar no dia 28, às 15.00, na Administração do ViaCatarina. O regulamento pode ser consultado aqui.

+ 16 obras de arte para ver no Porto

+ Leia aqui a edição online e gratuita da Time Out Portugal