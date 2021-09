Uma sessão de cinema é sempre um bom programa e nos próximos dias pode contar com a Europa 61 - Semana do Cinema Europeu, festival de cinema que vai ocupar as salas do Cinema Trindade entre 23 e 29 de Setembro, com entrada gratuita.

Para a segunda edição deste evento foram seleccionados 13 filmes, oriundos de países como a Índia (o país convidado), Alemanha, Hungria, Itália, Bélgica, entre outros. Com curadoria de Carlos Nogueira, a programação "pretende reflectir não só as preocupações imediatas de uma Europa em contexto pandémico, mas também todas as suas transformações de base, sejam políticas, económicas ou sociais", lê-se em comunicado.

Entre os destaques está a sessão de abertura, na quinta-feira 23, às 21.30, com A Virgem de Agosto, do realizador espanhol Jonás Trueba, nomeado para Melhor Filme Estrangeiro nos Césars 2020. É um "filme-diário íntimo sobre uma mulher em busca de revelações, que se deixa levar pelos encontros e reencontros que uma cidade como Madrid – aqui filmada por Trueba com uma clara devoção – lhe proporciona".

Já na sessão de encerramento, no dia 29, à mesma hora, será exibido Não Voltará a Nevar, um trabalho da dupla polaca Małgorzata Szumowska e Michał Englert, que passou por vários festivais europeus, como Veneza e Sevilha. O filme explora "alguns medos e fantasmas da Europa actual, confrontando-nos com a iminência de um apocalipse que, graças à imaginação, fantasia e humor com que os realizadores polvilham o filme, acaba por nunca chegar", acrescenta o comunicado.

A Semana do Cinema Europeu é organizada pela Representação da Comissão Europeia em Portugal, pela EUNIC-Portugal, rede constituída pelos institutos nacionais de cultura e por algumas embaixadas da União Europeia, e pela Embaixada Britânica em Lisboa.

A entrada é gratuita, mediante levantamento de bilhete. O programa completo, com o horário de cada sessão, pode ser consultado online.

