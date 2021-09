Pátio das Cardosas vai ter cinema gratuito ao ar livre

O pátio do Astória, na Praça das Cardosas, vai ter sessões de cinema dedicadas às clássicas comédias românticas. Na compra de uma bebida, as pipocas são de borla.

O Pátio das Cardosas é o novo refúgio no centro do Porto. Em Julho, o restaurante Astória abriu esta nova esplanada e lounge na Praça das Cardosas, com brunch, almoços, jantares, petiscos portugueses, cocktails e música ao ar livre – e agora também com cinema.

O amor é a inspiração da programação de Setembro do Pátio das Cardosas, que vai oferecer sessões de cinema dedicadas às comédias românticas, com acesso livre. A primeira sessão é já este domingo, dia 19, entre as 17.00 e as 19.00, com as intemporais músicas dos ABBA no filme Mamma Mia!, protagonizado por Meryl Streep. No dia 29, à mesma hora, vai poder (re)ver a história de amor entre Anna Scott (Julia Roberts) e Will Thacker (Hugh Grant), no clássico Notting Hill.

© DR Pátio das Cardosas

Para acompanhar as sessões de cinema, o Pátio das Cardosas preparou surpresas gastronómicas para os adultos e as crianças, como a oferta de um saco de pipocas doces na compra de qualquer bebida ou cocktail da carta. Poderá também aproveitar o menu “Love is in the air” (35€ sem bebidas), uma selecção especial de petiscos para partilhar, exclusivo para estas sessões.

A entrada é gratuita, mas aconselha-se reserva antecipada de lugar através do número 22 003 5600.

Restaurante Astória: Praça da Liberdade, 25 (Porto). 22 003 5600. Todos os dias 10.30-22.30.

