Pátio das Cardosas: há uma nova esplanada no Porto

O restaurante Astória tem uma nova esplanada e lounge na Praça das Cardosas, com brunch, almoços, jantares, petiscos portugueses, cocktails e música ao ar livre.

O Pátio das Cardosas Terrace & Lounge já está oficialmente aberto e promete ser um novo oásis no centro do Porto. Durante o Verão, há petiscos para partilhar, uma carta de cocktails, animação com DJs e concertos todas as quintas, sextas, sábados e domingos.

Na Praça das Cardosas, o amplo espaço ao ar livre combina esplanada e lounge e vem reforçar a oferta do restaurante Astória com novas propostas gastronómicas e um acréscimo de cerca de 100 lugares no exterior. A partir de agora, todos os serviços passam a ser realizados também ao ar livre: o menu executivo ao almoço, de segunda a sexta, o novo Brunch & Bubbles, aos sábados e domingos, e a carta de jantar, todos os dias.

© DR Pátio das Cardosas Terrace & Lounge

Há também um novo menu, com propostas mais leves e petiscos para partilhar: petinga frita com coulis de pimento e broa (9€), torresmo de porco (8€), costelinha de porco BBQ (10€), bolinho de bacalhau com maionese de alho (9€), gambas à guilho (13€), edamame (4€), batata frita, chalota e cebolinho (3€) e ostras de Aveiro (3€/unidade).

© DR Pátio das Cardosas Terrace & Lounge

Pode também pedir tábuas de carnes frias e chouriços (14€), de queijos nacionais (15€) ou de presunto ibérico (16€), saladas (7-12€), bagel de beterraba (9€), sandes de ovo estrelado, bacon, frango, fiambre e queijo (12€), o hambúrguer da casa (13€) ou o prego em bolo do caco (13€).

Para um final doce e feliz, experimente o creme au chocolat belga (4€), a baba de camelo e avelã (4€), a tarte merengada no copo (4€), a bola de gelado ou sorvete (2€) ou a taça de fruta (6€).

© DR Pátio das Cardosas Terrace & Lounge

Para beber, há muito para escolher na carta de cocktails, mas também sangrias, vinhos, cervejas, champanhe, espumante, gin, licores, whisky, sumos de fruta e bebidas quentes como chás, infusões, chocolate quente e especialidades de café.

© DR Pátio das Cardosas Terrace & Lounge

Recomenda-se reserva antecipada para garantia de mesa através do WhatsApp (928 500 660), do 22 003 5639 ou do site.

