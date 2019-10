‘Senhora Exposição’ destaca artistas portuguesas no Shopping Center Brasília

Inês Ferreira, Leonor Hungria, Marta Teives, Patrícia Guimarães, Sílvia Rodrigues e Sofia Neto são as artistas que vão estar representadas na Senhora Exposição, cujo nome alude, precisamente, ao destaque que se pretende dar ao trabalho de mulheres da ilustração e banda desenhada portuguesas.

A exposição está a cargo do Atelier 3/3, na livraria Mundo Fantasma, situada no Shopping Center Brasília, e acontece entre sábado 26 de Outubro e 3 de Dezembro. Este é apenas um de dois momentos dedicados a artistas “que têm vindo a revelar um traço próprio e uma identidade singular dentro do meio artístico cultural em que desenvolvem o seu trabalho”, pode ler-se em comunicado da organização.

A segunda parte da exposição, que reúne as diferentes linguagens gráficas e estéticas de autoras com actividade regular no panorama artístico português, decorre entre 7 de Dezembro e 8 de Janeiro e traz ao Brasília as artistas Amalteia, Ana Ribeiro, Mariana Rio, Rita Alfaiate e Raquel Costa.

+ Galerias de arte que deve conhecer no Porto

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.