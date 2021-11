'Sentidos' é a nova colecção da marca gaiense Hoyara Jewellery

Foi em 2017 que Sara Inês Serafim decidiu lançar-se no mundo da joalharia, com a Hoyara Jewellery. Agora, depois de muitas colecções de jóias, a criadora lança Sentidos, uma linha com colares, pulseiras, anéis e brincos, para mulher e para homem, inspirada nas diferenças entre surdos e ouvintes. Um lançamento muito pessoal para a fundadora da marca, já que a própria é surda desde nascença.

A paixão pelo ofício surgiu quando Sara estava a estudar Decoração de Interiores, altura em que também decidiu tirar um curso de Joalharia, e o que inicialmente era algo secundário tornou-se, rapidamente, na sua principal ocupação. Trabalhou durante cerca de cinco anos na Hoyara Jewellery e, recentemente, lançou um website, com loja online.

É a própria que faz peças, na sua oficina, em Vila Nova de Gaia. "Algumas são moldadas a partir de elementos naturais como conchas e búzios e outras são idealizadas e criadas de raiz por mim", explica. Todas são feitas com prata 925 e prata com banho de ouro 24 quilates. Também está disponível para trabalhar com ouro, por encomenda, e criar "peças exclusivas de acordo com o pedido dos seus clientes".

Já existem várias colecções à venda online, mas a mais recente, e que merece destaque, é a Sentidos, que estará disponível a partir de 20 de Novembro, com pré-lançamento no dia 13, no The Spot Market. Trata-se de uma colecção especial e importante para a criadora. "Sendo eu surda, já há algum tempo que queria fazer alguma coisa ligada ao mundo dos sentidos", conta.

© Daniel Teixeira Hoyara Jewellery

Para a campanha desta nova colecção, decidiu apostar em algo diferente e mais complexo. "A sessão fotográfica que vai lançar a Sentidos, para além de contar com modelos surdos, vai ter pequenas intervenções de todos os modelos em que falam sobre a surdez", diz. Foram então escolhidas seis pessoas para representar a marca: Beatriz Lopes, Vasco Duarte, Luana Bomfim, Andreia Avidago, Luís Pereira e João Patrício – os protagonistas das fotografias.

Esta colecção tem como missão dar a conhecer ao público um pouco mais sobre a surdez – já que para "muitas pessoas este ainda é um mundo pouco conhecido" –, ajudando a motivar "quem tenha passado ou esteja a passar por algo semelhante".

Além disso, Sara pretende afirmar a Hoyara e o seu conceito, para que "não fosse só mais uma marca, mas transportasse com ela uma mensagem".

Agora é estar atento e esperar pelo dia de lançamento. Entretanto, pode consultar o Instagram da marca, que é actualizado regularmente. Fique também a saber que os preços que variam entre os 35€ e os 190€.

+ As melhores joalharias e ourivesarias no Porto e arredores

Leia aqui a edição digital e gratuita da Time Out Portugal