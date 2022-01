Série de ‘O Senhor dos Anéis’ vai ser sobre a forja dos anéis (e de Sauron)

O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder é o título de uma das mais aguardadas produções originais da Amazon Prime Video, anunciou o serviço de streaming esta quarta-feira, 19 de Janeiro. Ambientada na Terra Média, milhares de anos antes dos eventos narrados em O Hobbit e O Senhor dos Anéis, a série vai girar em torno dos eventos mais relevantes da Segunda Era, inclusive a forja dos icónicos anéis. A estreia está marcada para 2 de Setembro e já há teaser.

“Este é um título que imaginamos que pudesse viver na capa de um livro, ao lado de outros clássicos de J.R.R. Tolkien. O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder une todas as grandes histórias da Segunda Era da Terra Média: a forja dos anéis, o surgimento de Sauron, o épico conto de Númenor e a Última Aliança entre Elfos e Homens”, desvendam os showrunners da série, J.D.Payne e Patrick McKay, citados pela Amazon em comunicado.

Com início num tempo de relativa paz, o drama épico, que deverá ter cinco temporadas, leva pela primeira vez ao ecrã as famosas lendas da Segunda Era, durante a qual os grandes poderes foram forjados. Dos vales mais escuros e profundos das Montanhas Nebulosas até às florestas majestosas de Lindon, às paisagens de cortar a respiração do Reino de Númenor e aos limites mais longínquos do mapa, os espectadores vão ser convidados a seguir um conjunto de personagens, tanto familiares como novas, à medida que se confrontam com o tão temido ressurgimento do mal na Terra Média.

Uma das mais sigilosas produções e o principal trunfo da Amazon nas chamadas “guerras do streaming”, O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder contou com um orçamento de 384 milhões de euros só para a primeira temporada, cuja rodagem terminou em Agosto, na Nova Zelândia, o cenário dos filmes de Peter Jackson. Com estreia em exclusivo na Prime Video, ficará disponível em mais de 240 países e territórios de todo o mundo a partir de 2 de Setembro, com novos episódios disponíveis todas as semanas.

+ Cinema de terror e de culto volta a assombrar o Passos Manuel

Leia aqui a nova edição gratuita da Time Out Portugal