Cinema de terror e de culto volta a assombrar o Passos Manuel

As sessões de cinema Passos no Escuro regressam à programação regular em Fevereiro, com os filmes 'Carne para Frankenstein' e 'Sangue Virgem para Drácula'.

A iniciativa Passos no Escuro começou em 2019 com a proposta de trazer, ao grande ecrã, os chamados filmes de "série B" ou clássicos de culto. Com os planos atrofiados devido à pandemia, no ano passado apresentou-se no Passos Manuel com uma sessão especial de Halloween, celebrando a noite mais assustadora do ano com uma sangrenta comédia de terror. A programação regular regressa em Fevereiro de 2022, mas desta vez em formato bimensal, com duas sessões por mês.

Os dois filmes escolhidos para Fevereiro são duas obras de Andy Warhol com realização de Paul Morrissey: Carne para Frankenstein de 1973 (quarta 2, 22.00) e Sangue Virgem para Drácula de 1974 (quarta 16, 22.00). "Para ambos os casos, pede-se ao público que deixe o bom gosto à porta e se prepare para um festival de depravação, em iguais partes grotesco e hilariante", anuncia a organização. "Há quem diga que, no que toca às interpretações, estamos perante uma versão de terror do filme The Room, considerado o melhor pior filme de sempre, mas com um toque bem mais certeiro e propositado no que toca à sátira."

O elenco dos dois filmes é praticamente o mesmo. Udo Kier, visto recentemente em Bacurau e Swan Song, interpreta o Barão Frankenstein num filme e o Conde Drácula no outro. A ele junta-se Joe Dallesandro, que acaba, em ambos os casos, por ser o herói com mais músculos que cabeça. "Paul Morrissey é o realizador de serviço e recusa-se a dar qualquer tipo de crédito a Andy Warhol, chegando mesmo a dizer que de artista ele não tinha nada, mas estamos a falar do homem que chegou a ser agente dos icónicos Velvet Underground, uma banda que agora categoriza como lixo", acrescenta a organização.

O que é certo é que "estes dois filmes são uma crítica aguçada a todos os costumes conservadores e fizeram furor em muitas sessões de meia-noite espalhadas por esse mundo fora". As versões apresentadas no cinema Passos Manuel são duas restaurações 4K feitas a partir dos negativos originais, exibidas na íntegra e legendadas em português. Os bilhetes custam 5€ por sessão.

Cinema Passos Manuel, Rua de Passos Manuel 137 (Porto). 2 e 16 de Fevereiro (Qua) 22.00. 5€

