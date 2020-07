Serralves convida a férias de Verão em contacto com a natureza

Serralves preparou um campo de férias para os mais pequenos. De 27 de Julho a 28 de Agosto, há actividades ao ar livre pensadas para crianças entre os 4 e 9 anos.

Ao longo de cada semana, foi programado um conjunto diversificado de experiências que vão permitir o contacto e a participação activa com conteúdos no âmbito da ecologia, das artes e da cultura.⁠ Há passeios, jogos sensoriais e oficinas para conhecer os animais, as plantas e os lugares encantados da quinta, do parque e do museu de Serralves.

As crianças são convidadas a explorar estes diferentes espaços através do seu envolvimento em "actividades assentes na curiosidade, criatividade, experimentação e vivência em pequeno grupo". Vão explorar a biodiversidade e paisagem do parque, as artes plásticas, o movimento e a expressão. Consulte o programa completo.

A lotação de cada actividade é limitada a dez crianças, estando asseguradas as normas de higiene e segurança recomendadas pelas autoridades de saúde.

