Serralves On Line Experience chegou com arte, cinema e natureza

A arte contemporânea, o cinema de autor e a natureza coabitam na Fundação de Serralves, cujos visitantes deambulam entre a Casa, o Museu, o Parque ou a Casa do Cinema Manoel de Oliveira para ter uma experiência completa a nível cultural, artística e ambiental. Em tempo de isolamento, também Serralves procura adaptar-se através da Serralves On Line Experience (SOLE), iniciativa lançada este domingo que se traduz num conjunto de acções arquitectadas entre o site, o Facebook, o Instagram e o canal de YouTube da instituição.

A SOLE está desenhada de acordo com os espaços da fundação e, além de permitir o acesso a exposições, filmes, música, livros ou programas educativos, incentiva os visitantes e seguidores de Serralves a realizar actividades artísticas e educativas. Pode começar por explorar o exterior e o interior da fundação através da #GALERIAVIRTUAL, percorrendo-a sala a sala ou, em alternativa, visitando a exposição Obras da Fundação de Serralves, que contextualiza a instituição e a colecção que integra obras dos anos 1960 à actualidade. O separador #SERRALVESACESSÍVEL apresenta a história da fundação e os seus espaços em vídeos de língua gestual portuguesa.

Depois de conhecer melhor Serralves, o desafio é inspirar-se naquilo que viu para criar e partilhar uma ilustração e uma vista da fundação, colocando-as no Instagram em #SERRALVESEMPAPEL e #POSTALDESERRALVES, respectivamente. Ainda no museu, decorrem as acções #EMDIRECTO, em que Serralves terá à conversa “especialistas em diferentes áreas do pensamento, arte e ciência, em directo no Instagram”; #PALAVRADEARTISTA, em que se partilha, todas as manhãs, uma citação inspiradora de um artista que integra a colecção; #OUVIDODEARTISTA, um conjunto de playlists criadas por artistas como Joana Vasconcelos ou Yoko Ono, com base nos seus trabalhos ou nos temas tratados em Serralves; #CLICARTE, separador do site que destaca algumas obras da colecção; e #ARQUIVOONLINE, que dá acesso a informação sobre alguns acervos depositados na fundação.

Disponibilizam-se, também, vídeos para visitar nos espaços e nas exposições da #CASADOCINEMA, assim como entrevistas a artistas e informação sobre Manoel de Oliveira. A filmografia do prestigiado cineasta é dada a conhecer diariamente através da iniciativa #UMDIAUMFILME. As artes performativas também não ficam de fora e colocam-se #EMPALCO uma série de performances que decorreram em Serralves. Há, ainda, várias #STREAMINGTALKS no Auditório para ver ou rever.

A natureza que emoldura o museu não fica esquecida: #ESPÉCIEDESERRALVES destaca uma espécie de fauna ou flora no Instagram, #PARQUEVIVO apresenta o Parque em vídeo, fotografia e texto e #RAÍZDAQUESTÃO é o espaço onde o público poderá esclarecer todas as dúvidas e curiosidades sobre as espécies residentes.

A iniciativa foi elaborada a pensar em miúdos e graúdos. No serviço educativo, #SERRALVESENSINA porá os colaboradores de Serralves a falar sobre temas como arte contemporânea, arquitectura, cinema ou biologia. #APRENDEREMCASA oferece uma série de actividades e jogos sobre o ambiente e #NATUREZAEMJOGO permite explorar o parque através de jogos para toda a família. Pode, ainda, consultar a #ARTEEMLOJA para ver produtos relacionados com todos estes temas.

