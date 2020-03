Seu Jorge e Daniel Jobim cantam Tom Jobim no Pavilhão Rosa Mota em Julho

Aponte na agenda: no dia 5 de Julho, Seu Jorge e Daniel Jobim vão revisitar a obra de António Carlos Jobim, um dos mais importantes artistas da música popular brasileira, num concerto a não perder no Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota.

Do repertório pensado para a ocasião farão parte músicas como Corcovado, a famosa Garota do Ipanema, Luíza, Eu sei que vou te amar, Lígia e A Felicidade.

O espectáculo surgiu do convite que Seu Jorge fez ao neto de Tom Jobim, Daniel Jobim, uma vez que o músico sempre teve vontade de interpretar canções do “mestre”. Recorde-se que Tom Jobim foi compositor, pianista, cantor e violonista, e um grande difusor pelo mundo do samba, jazz e bossa nova.

Os bilhetes variam entre os 28€ e os 60€ e podem ser comprados na ticketline e nos locais habituais.

+ Os melhores concertos no Porto este mês

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.