Shoevenir: a nova marca de calçado portuense que mistura viagens, arte e sustentabilidade

Criada pelos amigos de infância Gonçalo Marques e Miguel Lopes, a Shoevenir tem como objectivo responder à pergunta: qual é a lembrança ideal de uma viagem? Juntos decidiram criar uma colecção de sapatilhas que alia turismo, arte e sustentabilidade, retratando locais como o Porto, Lisboa, Madeira, Açores e Algarve.

A ideia surgiu em 2019, mas a dupla só conseguiu avançar com o projecto em 2020, quando entraram no programa StartUP Voucher que, durante mais de um ano, disponibilizou "instrumentos de apoio ao desenvolvimento da ideia", lê-se em comunicado. Participaram no programa Tourism Explorers, co-organizado pelo Turismo de Portugal, e na Escola de Startup-Ups, organizado pela UPTEC.

Os criadores descrevem a ideia como "um pequeno tesouro que fará relembrar os locais que visitou, as pessoas que conheceu, os percursos que percorreu e os monumentos que o encantaram. Essas memórias ficarão imortalizadas num sneaker que transmite boa energia a cada passo dado".

© DR Modelo Porto

Existem seis modelos – Porto, Lisboa, Madeira, Açores, Algarve e Cloud – e a grande maioria "estabelece uma conexão com os lugares que retrata", através de ilustrações feitas por vários artistas convidados. "Procurámos trabalhar com alguns dos melhores artistas nacionais no campo da street art, artes plásticas e design. O talento que temos por cá está ao nível dos melhores do mundo e o resultado foi o que esperávamos", contam.

Oker, Vanessa Teodoro, Pitanga, The Caver e Godmess foram os artistas que aceitaram o desafio e criaram um postal, ao seu estilo, para retratar um lugar em Portugal – essa ilustração será aplicada no interior das sapatilhas e "nos produtos em volta dela". O Cloud é o único modelo completamente branco e "foi criado para todos aqueles que querem criar a sua própria memória ou simplesmente adoptar um look mais clean", descrevem.

© DR Godmess ficou responsável por retratar a ilha da Madeira

Para Gonçalo Marques e Miguel Lopes, foi muito importante colocar a "sustentabilidade no centro de tudo". Por isso, quiseram apostar em materiais mais duradouros e versáteis, optando por cortiça reciclada, pele sintética e uma sola 100% reciclável. Além disso, como uma forma de compensar a pegada carbónica da produção, por cada par vendido vai ser plantada uma árvore.

Apostar na produção nacional também foi importante, então fizeram-se à estrada, foram conhecer várias fábricas no Norte do país e acabaram por conseguir criar uma parceria com a JOVAN, em Sendim, Felgueiras.

Apesar de ainda não ser possível comprar estas sapatilhas, a partir de 15 de Setembro podem ser pré-encomendadas, basta inserir o email no site da marca. Cada par será vendido por 119€, mas o preço de lançamento para os primeiros 100 pares será de 75€ e todas as caixas vão incluir um brinde.

