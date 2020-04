Shuttle apoia novos projectos portuenses na internacionalização

O programa portuense de apoio à internacionalização artística vai impulsionar seis novos projectos. Tales Frey, Júlio Dolbeth, Mariana a Miserável, Hugo de Almeida Pinho, Sara Branco, Sofia Beça, Sereias e Bernardo Pinto de Almeida são os artistas que vão ser apoiados pelo programa Shuttle.

Os projectos apoiados apresentaram candidatura durante a primeira fase do concurso, que terminou a 24 de Janeiro. Seleccionados estão Conjunto Sensível de Tales Frey em São Paulo, Ecologicity Sessions de Hugo de Almeida Pinho e Sara Branco em Itália, a exposição de ilustração Partir de Júlio Dolbeth e Mariana Miserável no Japão, a residência artística de Sofia Beça na China, a actuação do grupo de experimentação musical Sereias em Londres e a edição francesa de Arte e Infinitude de Bernardo Pinto de Almeida. Do júri fizeram parte Miguel Leal, Fátima São Simão e Pedro Junqueira Maia.

O programa Shuttle tem como objectivo promover internacionalmente a cultura da cidade e o trabalho de artistas, autores e agentes culturais sediados no Porto. Atribui bolsas de apoio nas áreas das artes visuais e curadoria, artes performativas, performance e composição musical, tradução e criação literária e ensaística. Com um orçamento anual reforçado para a edição de 2020, num total de 50 mil euros, o programa de concurso está aberto até Novembro e as bolsas de apoio variam entre os 1500 e os 7500 euros. As candidaturas devem ser submetidas através do email plaka@cm-porto.pt e o regulamento e respectivos requisitos estão disponíveis na página do programa.

