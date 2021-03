Soalheiro cria kits especiais para celebrar o Dia do Pai

O Dia do Pai está quase aí e, para o celebrar, a Soalheiro lançou três kits especiais, que proporcionam diferentes experiências. Estão disponíveis para venda na loja online, todos com o mesmo preço, 55€.

A primeira opção, Pai Enófilo, permite-lhe fazer uma prova de vinhos em casa, uma vez que cada um dos três vinhos é acompanhado de um vídeo de prova comentada pelo enólogo Luís Cerdeira. Clássico Alvarinho 2020, Granit 2019 e Terramatter 2019 são os vinhos incluídos. Além disso, também vai ter direito a um voucher para uma Prova de Vinho de Origem na Quinta de Soalheiro (para duas pessoas e válido até ao fim do ano), um saca-rolhas e doseadores.

Para aquele pai que gosta de harmonizações, a melhor opção é o Pai Bom Garfo, que traz uma garrafa de Clássico Alvarinho 2020 e outra de Granit 2019, acompanhados por um salpicão de porco bísaro – produzido ecologicamente na Quinta da Folga, vizinha do Soalheiro – e queijo de cabra da Prados de Melgaço, curado com pimentão e Alvarinho. Este kit também inclui um voucher para uma prova presencial.

© DR Kit com vinho, enchido e queijo

A última opção é Pai Aventureiro, um pack com três vinhos: Clássico Alvarinho 2020, Allo – Alvarinho & Loureiro 2020 e Sauvignon Blanc & Alvarinho 2019. No preço também está incluído um voucher que dá acesso a várias actividades com cordas (arvorismo, slide, rapel e escalada) em Lamas de Mouro, no Parque Nacional da Peneda-Gerês.

Todos estes kits podem chegar-lhe a casa, até 72 horas após a encomenda, e os portes de envio já estão incluídos no preço.

