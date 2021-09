Sobri abre loja pop-up dedicada à cortiça na Rua de Cedofeita

Aos poucos, a cidade está a ganhar novamente vida, e uma das mais recentes novidades é a abertura da loja pop-up da Sobri, uma marca independente portuense que se instalou na Rua de Cedofeita. Neste espaço temporário, que encerra a 14 de Outubro, vai poder fazer compras e observar "o passado, o presente e principalmente o futuro da utilização da cortiça na criação de peças de design naturais, recicláveis ​​e/ou biodegradáveis", explicam os fundadores, Cristiana e David, em comunicado.

Criada em 2018, a Sobri tem como objectivo "impactar a noção do que significa ser sustentável, numa sociedade de acções insustentáveis, através de uma das mais extraordinárias matérias-primas naturais, a cortiça". Então, como acreditam no potencial deste material, fazem quase todas as peças à base de cortiça. O catálogo inclui t-shirts, bonés, carteiras, bases de copos e até máscaras. É tudo feito artesanalmente, em diferentes partes do país, com materiais naturais.

© DR Pode analisar uma amostra de cortiça

Nesta nova loja, vai encontrar estes produtos e outros exclusivos, mas também pode ficar a conhecer a evolução e diferenças dos têxteis com cortiça desenvolvidos pela indústria nacional. Para que o público tenha uma experiência mais completa, foi instalado um microscópio com uma amostra, onde é possível observar as inúmeras cavidades celulares da cortiça.

Lá também ficará a conhecer a B.cork, uma tecnologia de revestimento desenvolvida pela TINTEX. "Nos últimos três anos, a Sobri trabalhou com TINTEX de forma a melhorar a resistência da malha e aumentar a percentagem de matéria orgânica e de cortiça. Assim, em 2021 chegámos a uma nova versão deste material, que incorpora pó de cortiça natural na forma de camada de revestimento suportada por uma base de algodão cru – esta nova receita, única no mundo, é composta por cerca de 60% de matéria orgânica e representa um novo passo importante na utilização da cortiça natural em têxteis técnicos que podem vir a ser 100% biodegradáveis", explica Cristiana Rebelo, co-fundadora da SOBRI.

© DR SOBRI LAB.

Além de tudo isto, no espaço foi instalado um ponto de recolha de rolhas de cortiça, cujo objectivo é "questionar o seu verdadeiro valor e sensibilizar a população para a reciclagem das rolhas". Tudo o que for colectado será doado à Green Cork, entidade responsável pela recolha e reciclagem de rolhas em Portugal, que se compromete a plantar uma árvore autóctone por cada 50 rolhas recolhidas.

Após o pop-up, o objectivo dos fundadores da marca é passar a aproveitar rolhas usadas, "apostando ainda mais na circularidade". Para isso, vão transformá-las em pó, para as utilizar no desenvolvimento da B.Cork.

Esta loja está instalada na Casa Cedo, um hub criativo que promoveu a abertura de três pop-ups – algumas estarão abertas até ao final do ano, altura em que começam as obras de reabilitação do edifício histórico que ocupam.

Rua de Cedofeita, 336 (Baixa). sobri@sobri.pt. Seg-Sáb 10.00-19.00.

+ Dez marcas sustentáveis portuguesas