Já não precisa de atravessar o rio para beber os vinhos da Sogevinus. Em Dezembro de 2019 abriu o primeiro espaço de venda do grupo na cidade. Encontra-o na Rua das Flores, num edifício, agora reabilitado, que foi construído em 1523.

Quem o diz é Gabriela Coutinho, directora de marketing da marca, que nos acompanha pelo espaço e explica que a escolha desta artéria para instalar a loja – que pretende afirmar-se como “um local de experiências” –, se deveu ao facto de esta ser uma das “mais trendy e icónicas” da Invicta, além de muito movimentada. “Acaba por ser natural que um dos elementos mais fortes da identidade portuense esteja representado no coração do Porto”, diz.

Além das muitas referências vínicas das várias marcas do grupo que aqui encontra (rondam as 300), como a Cálem, a Kopke, a Burmester e a Barros, também terá a possibilidade de fazer provas combinadas de vinhos. Há oito packs à escolha que variam entre os 18€ e os 40€. Nota: um deles inclui a harmonização com chocolates e queijos, e outro apenas com chocolates.

Se preferir, pode desfrutar do vinho a copo, a partir dos 2,30€, ou experimentar cocktails feitos à base de vinho do Porto (6€-6,50€). Para acompanhar tem sempre bolo de chocolate (2,50€), pastéis de nata (2€), frutos secos (2€) ou azeitonas (2€). Provas de queijos portugueses (16€) e de azeite (3€) também são de considerar.

A ligar a sala principal, que funciona como loja, à sala de provas, há um corredor com uma função dupla, aponta Gabriela. Por um lado serve de garrafeira aos vintages das marcas Sogevinus e, por outro, como zona educativa. “Tem uma simulação das diferenças cromáticas entre os vários tipos de vinho. Trata-se de uma experiência que replica uma das áreas existentes nas caves Cálem e é uma forma de as pessoas sentirem curiosidade em perceber como é possível distinguir cada vinho do Porto porque, contrariamente ao que se possa pensar, este não é todo igual”, completa Rita Fonseca, da área da comunicação em turismo.

Os preços das garrafas variam, mas há opções para todas as carteiras. Além dos vinhos, estão também disponíveis chocolates da Arcádia, chás do Cantinho das Aromáticas, compotas da marca Finos Segredos e coffrets de degustação (12,50€ a 50€), ideais para quem anda à procura de um presente original. Um kit com garrafas miniatura de vinhos do Porto da Cálem – os clássicos Fine Tawny, Fine Ruby, Fine White, White & Dry e Lágrima, e Tawny Special Reserve –, e um outro com Kopke Late Bottle Vintage e chocolate branco com trufa de maracujá Arcádia são exemplos.

© DR

+ Cinco garrafeiras no Porto que tem de conhecer

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.