Sogevinus Wine Shop Santa Marinha é o novo espaço do grupo, em Gaia

Foi num armazém centenário em Vila Nova de Gaia, com 544 metros quadrados, que abriu a Sogevinus Wine Shop Santa Marinha, "o terceiro espaço dedicado à descoberta e degustação dos mais diversos vinhos" do grupo que detém marcas como "Calém, Kopke, Burmester, Barros e, mais recentemente, Quinta da Boavista", como se lê em comunicado.



Além de comprar várias referências de vinho do grupo, os visitantes podem também bebê-las. No primeiro piso há um wine bar com vista para a Serra do Pilar onde é possível fazer provas combinadas, pairings com chocolate e queijos, degustações de vinho a copo e de cocktails à base de vinho do Porto.

Comum aos três espaços – há outro em Gaia e no Porto, na Rua das Flores – é a possibilidade de personalizar rótulos de garrafas e de comprar produtos gourmet como azeites, compotas, conservas e chocolates da Arcádia, entre outros.

