Solar – Galeria de Arte Cinemática promove oficinas de animação para famílias

O cinema de animação é presença habitual na vida dos mais pequenos, mas não é todos os dias que têm a oportunidade de conhecer os processos criativos das histórias que lhes chegam. Para desvendar um pouco da magia dessa arte, a Solar — Galeria de Arte Cinemática preparou várias oficinas, que arrancaram a 18 de Julho e terão mais duas sessões a 22 e 29 de Agosto, no pátio exterior da Solar, em Vila do Conde.

O objectivo é que pais e filhos aprendam a “pôr as imagens a mexer”, segundo o comunicado de imprensa. Os participantes são desafiados a desenhar, pintar e/ou recortar personagens e cenários que, posteriormente, serão postos em movimento num filme de animação.

A “Animação com Recortes” protagoniza a sessão de 22 de Agosto, em que serão abordadas as técnicas de animação tradicional e animação com recortes e elaboradas pequenas animações recorrendo às técnicas mencionadas. Já a 29 de Agosto as “Formas Geométricas” estão em destaque numa oficina que transforma blocos em girafas ou papéis em aranhas, para construir uma selva que será o cenário de um filme de animação.

As oficinas estão limitadas a 10 participantes e requerem inscrição prévia através deste formulário. Cada oficina custa 10€ (um adulto e uma criança) e o pagamento deverá ser feito até 48h antes da realização da respectiva actividade.

+ Porto vai ter cinema gratuito ao ar livre nas noites de Verão

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time Out Portugal

Share the story