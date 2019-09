Sons no Património: Área Metropolitana do Porto promove 17 concertos gratuitos durante quatro dias

Museus, praças, igrejas, mercados e outros espaços simbólicos da Área Metropolitana do Porto vão acolher, de 26 a 29 de Setembro, um total de 17 concertos gratuitos, de diferentes géneros musicais, a propósito do programa Sons no Património, que pretende “celebrar o património cultural do território”, segundo a organização.

O espectáculo de abertura está a cargo do cantor e compositor Jack Broadbent, que vai actuar na Casa-Museu Marta Ortigão Sampaio, às 17.30 de dia 26. O talento com o qual o britânico toca guitarra disposta na horizontal alia-se a um espaço cultural com colecções de mobiliário, joalharia e pinturas de Aurélia de Souza. Já António Chainho Trio, um dos mestres da Guitarra Portuguesa, é o responsável por encerrar a segunda edição desta iniciativa, com um concerto na Casa Museu Teixeira Lopes, agendado para as 17.30 de dia 29.

Entre as duas actuações vai poder ouvir nomes como Gisela João, Manuel Linhares, Anaquim, Teresinha Landeiro e Rui Massena, em espaços que vão da Igreja Romântica de Roriz (Santo Tirso), ao Mosteiro de Cete (Paredes), passando pelo Parque La Salette (Oliveira de Azeméis) e pelo centro Cultural de Campo (Valongo). Consulte aqui o programa completo do evento.

