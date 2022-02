‘Stranger Things’ estreia quarta temporada partida ao meio

“Cada final tem um início.” Foi com esta frase que a Netflix anunciou nesta quinta-feira as datas de regresso da série criada pelos irmãos Duffer.

Na história, passaram seis meses. Na realidade, são quase três anos a separar a estreia da terceira temporada, em Julho de 2019, e a data de regresso de Onze, Mike, Dustin, Lucas e Will para a quarta temporada, que acontecerá a 27 de Maio. No entanto, os novos episódios não chegarão todos de uma vez à Netflix, como é habitual. Serão divididos em dois “volumes”, o segundo dos quais estreará na plataforma de streaming a 1 de Julho.

As datas foram divulgadas nesta quinta-feira pela Netflix, juntamente com quatro cartazes e uma carta dos irmãos Duffer. “Com nove guiões, mais de oitocentas páginas, quase dois anos de filmagens, milhares de efeitos visuais e uma duração que é quase o dobro das temporadas anteriores, Stranger Things 4 foi a temporada mais desafiante até agora, mas também a que nos deu maior prazer”, escrevem os criadores da série, dizendo-se “incrivelmente orgulhosos do resultado” e “ansiosos” por o partilhar com os fãs.

Netflix Sadie Sink, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Priah Ferguson

Os Duffer argumentam inclusive que a opção de dividir a temporada em dois volumes se deveu à necessidade de dar resposta tanto a quem a está a produzir como a quem está ávido por regressar ao Mundo Invertido. Os primeiros precisariam de mais tempo para concluir os nove episódios, e assim os fãs não teriam de esperar pela sua conclusão. No entanto, será provável que a dupla estreia de Stranger Things provoque dois picos de utilização, e de novas subscrições, para a Netflix, em vez de apenas uma.

Isto porque a série é um fenómeno global, em crescendo desde a estreia absoluta em 2016. É uma das produções mais vistas da Netflix destes anos. De acordo com a própria plataforma, só na terceira temporada contabilizou 582 milhões de horas de visualizações; na segunda, tinham sido 427 milhões de horas de visualizações. No entanto, esta história multipremiada (Emmys, Globos de Ouro, Bafta…) está a chegar ao fim. Os Duffer anunciaram também que haverá uma quinta e última temporada. Estes novos episódios são o princípio do fim.

Os cartazes divulgados hoje revelam os quatro lugares em que a história se desenrolará agora: Califórnia, Rússia, a casa da família Creel e o laboratório de onde saiu Onze. “Passaram seis meses desde a batalha de Starcourt, que deixou um rasto de terror e destruição em Hawkins, e os amigos separam-se pela primeira vez”, recorda a Netflix. “Neste momento de vulnerabilidade, surge uma nova e terrível ameaça sobrenatural, que traz consigo um mistério macabro que, se for resolvido, pode finalmente acabar com os terrores do Mundo Invertido.” Pode, mas não já – porque o fim ainda não será agora.

+ ‘Yellowjackets’, o novo fenómeno da televisão americana

+ No retrato aos consumos culturais em Portugal, é o cinema que faz figura