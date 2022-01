‘Succession’, ‘The Power of the Dog’ e primeira Melhor Actriz transexual são os grandes vencedores dos Globos de Ouro

Nem público, nem passadeira vermelha. A cerimónia da edição de 2022 dos Globos de Ouro aconteceu este domingo, dia 9, em Los Angeles, de forma completamente atípica. Se as nomeações já tinham sido divulgadas por Snoop Dogg no YouTube, a 14 de Dezembro, os vencedores também foram conhecidos esta madrugada apenas através das redes sociais e do site da Associação da Imprensa Estrangeira em Hollywood (HFPA).

Numa edição sem cerimónia televisiva, saiu vencedora Succession, a série da HBO que conquistou três estatuetas: Melhor Actor em Série Dramática (Jeremy Strong), Melhor Actriz Secundária em Televisão (Sarah Snook) e Melhor Série Dramática. Também da HBO, "Hacks" venceu a categoria de Melhor Série Musical ou Comédia. Jean Smart, a protagonista, levou ainda o título de Melhor Actriz em Série Musical ou Comédia.

No cinema, The Power of the Dog foi o grande vencedor da noite. Recebeu Globos de Ouro para as categorias de Melhor Filme Dramático, Melhor Realização (Jane Campion) e Melhor Actor Secundário (Kodi Smith-McPhee). A versão de Steven Spielberg de West Side Story também conseguiu arrecadar três distinções: Melhor Filme Musical ou Comédia, Melhor Actriz em Filme Musical ou Comédia (Rachel Zegler) e Melhor Actriz Secundária em Filme (Ariana DeBose).

A edição deste ano fez também história ao entregar a estatueta de Melhor Actriz em Série Dramática a Michaela Jaé Rodriguez. É a primeira vez que uma actriz transexual recebe o galardão, aqui pelo seu papel em Pose.

Veja, abaixo, a lista completa de vencedores.

Melhor Realização

Jane Campion, The Power of the Dog

Melhor Argumento

Kenneth Branagh, Belfast

Melhor Filme Dramático

The Power of the Dog

Melhor Actriz em Filme Dramático

Nicole Kidman, Being the Ricardos

Melhor Actor em Filme Dramático

Will Smith, King Richard

Melhor Actor Secundário em Filme

Kodi Smith-McPhee, The Power of the Dog

Melhor Actriz Secundária em Filme

Ariana DeBose, West Side Story

Melhor Filme Musical ou Comédia

West Side Story

Melhor Actor em Filme Musical ou Comédia

Andrew Garfield, Tick, tick... BOOM

Melhor Actriz em Filme Musical ou Comédia

Rachel Zegler, West Side Story

Melhor Filme de Animação

Encanto (Walt Disney)

Melhor Filme de Língua Estrangeira

Drive My Car (Japão)

Melhor Canção

"No Time To Die" - Billie Eilish, Miles Ale, Finneas O`Connell, 007: Sem Tempo Para Morrer

Melhor Banda Sonora

Hans Zimmer, Dune

Melhor Série Dramática

"Succession" (HBO)

Melhor Actriz em Série Dramática

Michaela Jaé Rodriguez, Pose (FX)

Melhor Actor em Série Dramática

Jeremy Strong, Succession (HBO)

Melhor Actriz Secundária em Televisão

Sarah Snook, Succession" (HBO)

Melhor Actor Secundário em Televisão

O Yeong-su, Squid Game (Netflix)

Melhor Minissérie ou Filme para Televisão

The Underground Railroad (Amazon Prime)

Melhor Actriz em Minissérie ou Filme para Televisão

Kate Winslet, Mare of Easttown (HBO)

Melhor Actor em Minissérie ou Filme para Televisão

Michael Keaton, Dopesick (Hulu)

Melhor Série Musical ou Comédia

Hacks (HBO)

Melhor Actriz em Série Musical ou Comédia

Jean Smart, Hacks (HBO)

Melhor Actor em Série Musical ou Comédia

Jason Sudeikis, Ted Lasso (Apple+)

+ Os melhores filmes de 2021

+ As melhores séries de 2021

+ As melhores séries portuguesas de 2021