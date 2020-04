Supper Stars tem três sugestões para oferecer no Dia da Mãe

Depois do Dia do Pai, este ano também o Dia da Mãe terá de ser comemorado de uma forma diferente. Mas nada tema: a Supper Stars, empresa com serviços de chef ao domicílio, pensou em tudo.



Uma das sugestões é a entrega "do menu preferido da mãe, preparado por um chef da Supper Stars" ao domicílio dos vários membros da família, de forma a que possam fazer uma refeição em conjunto, ainda que por via digital (a partir de 15€ por pessoa para um mínimo de quatro pessoas).

Um workshop online de cozinha (a partir de 60€) com "um chef em directo" que propõe receitas e dinâmicas "ajustadas às suas preferências e necessidades", é outra das sugestões, perfeita para mães e filhos que estejam na mesma casa.

Mas, se preferir dar um presente para que a sua mãe possa usar mais tarde, opte pelo voucher que dá direito a uma experiência de chef em casa, para usufruir quando tudo melhorar.



+ Leia aqui a edição desta semana da Time In Portugal



+ Almeja tem menu especial para o Dia da Mãe



Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.