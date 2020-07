Symington lança cursos online sobre vinho do Porto e região do Douro

Se sempre quis conhecer o percurso do vinho do Porto da terra até ao cálice, os diferentes estilos que ocorrem em território nacional ou as melhores formas de o servir, o novo projecto da Symington Family Estates é para si. A School of Port, plataforma digital recentemente criada pela conhecida casa de vinho do Porto, vai realizar workshops e cursos online sobre este vinho e a região do Douro, em formato vídeo e com acesso livre.

“Grande parte do nosso trabalho é educar as pessoas sobre o vinho do Porto”, reconhece Rob Symington, produtor de vinho da quinta geração da família, citado em comunicado de imprensa. A formação concretiza-se, por exemplo, nas visitas guiadas ou provas de vinho realizadas pela empresa no Porto e no Douro.

Mas tão importante como ensinar o consumidor é passar conhecimento dentro do próprio sector. A School of Port dá continuidade à formação offline que começou antes do confinamento, agora adaptada aos tempos de distanciamento social. O primeiro módulo de formação, “The Essentials”, aborda a história do vinho do Porto, o vale do Douro, os estilos de Porto e o potencial de envelhecimento de cada um, formas de servir e armazenar, entre outros conteúdos.

Os cursos são dirigidos a apreciadores de vinho e profissionais de restauração, hotelaria ou retalho, e vão ser orientados “por um educador de vinho do Porto profissional, via Zoom, seguido de um pequeno teste e emissão de certificado para os participantes que concluam com êxito a formação”, informa a Symington. Os interessados devem inscrever-se através do site.

Além das aulas propriamente ditas, a School of Port está presente no Instagram com uma abordagem mais informal, que dá acesso aos bastidores da produção e consumo do vinho do Porto, através de “conteúdos informativos, como pequenos vídeos infográficos, lives com convidados especiais e experts do sector”. Todas as semanas, há Expert Q&As para responder às dúvidas que os utilizadores coloquem sobre o vinho do Porto.

